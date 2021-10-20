Отношения человека со смертью - интересная тема: у скандальной Третьяковой есть законопроект об эвтаназии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, которая ранее оскандалилась из-за своих комментариев после смерти коллеги, нардепа Антона Полякова, заявила, что у нее есть законопроект об эвтаназии, передает корреспондент УНН.
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“Это отношения человека со смертью. Очень интересная тема. У меня есть законопроект, который я не вношу. Он касается эвтаназии. Это очень чувствительная тема гуманитарная, которую Европа обсуждает, а мы почему-то нет. Когда я там проговорила, у нас Лиза Богуцкая занимается этой тематикой, каждый из нас, вот каждый человек, который в мире живет, он сталкивается со смертью близких или не близких людей, ну, по-разному, но нет такого человека, который с таким явлением не сталкивался. Каким образом человек должен реагировать на это. Ну, по-разному. Я не хочу, например, чтобы мои близкие плакали, когда я уйду из жизни”, — заявила Третьякова.
Что было раньше
Во время заседания в Раде депутат от группы “Партия “За майбутнє” Игорь Палица заявил, что депутат от “Слуги народа” Галина Третьякова в партийном чате “слуг народа” отреагировала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявив, что отныне “стало на одного врага меньше”.
В свою очередь Третьякова отреагировала заявлением, что “когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в Конституции, и считают, что они могут набросить кому-то платок на рот, то мне кажется, что ”позор“ это вам”. Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что в регламентный комитет направили письмо об отстранении Третьяковой от заседаний на 5 дней.
33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”.