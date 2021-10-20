Відносини людини зі смертю - цікава тема: скандальна Третьякова має законопроект про евтаназію

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“Це відносини людини зі смертю. Дуже цікава тема. У мене є законопроект, який я не вношу. Він стосується евтаназії. Це дуже чутлива тема гуманітарна, яку Європа обговорює, а ми чомусь ні. Коли я там проговорила, в нас Ліза Богуцька займається цією тематикою, кожен з нас, от кожна людина, яка в світі живе, вона стикається зі смертю близьких, або не близьких людей, ну, по-різному, але нема такої людини, яка с таким явищем не стикалася. Яким чином людина має реагувати на це. Ну, по-різному. Я не хочу, наприклад, щоб мої близькі плакали, коли я піду з життя”, — заявила Третьякова.

Що було раніше

Під час засідання в Раді депутат від групи “Партія “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що депутат від “Слуги народу” Галина Третьякова у партійному чаті “слуг народу” відреагувала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявивши, що відтепер “стало на одного ворога менше”.

Своєю чергою Третьякова відреагувала заявою, що “коли люди, які боряться за свободу слова, яка гарантована кожній людині в залі Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь платки на рота, то мені здається, що „ганьба“ це вам”. Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що до регламентного комітету направили листа про відсторонення Третьякової від засідань на 5 днів.

33-річного народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.