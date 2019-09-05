Отказ от вредных привычек улучшает работу сердца подобно операции - медики

"Если человек ответственно относится к своему здоровью и убирает факторы риска из своей жизни (избыточный вес, повышенное давление, употребление алкоголя и табакокурение), то влияние этих манипуляций, такое же как и от хирургических операций. То есть человек может изменить свой образ жизни и это также положительно повлияет на его состояние здоровья, как бы повлияла операция", - отметил медик.

По его словам, вредные привычки являются причинами высокой смертности от сердечно-сосудистых болезней. И высокая динамика операций на сердце среди украинцев не изменится, пока нация не изменит свой образ жизни.

Напомним, сейчас существует распространенный миф о том, что табачный дым проходит через воду и поэтому становится безопасным. Кальян часто предлагают как менее вредную альтернативу сигаретам. Но это не правда.