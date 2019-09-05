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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109564 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121081 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112648 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118730 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124383 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 150389 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150110 просмотра

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Отказ от вредных привычек улучшает работу сердца подобно операции - медики

Отказ от вредных привычек улучшает работу сердца подобно операции - медики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Положительное влияние на состояние сердца в случае отказа от вредных привычек равно проведению оперативного вмешательства. Об этом сообщил врач-кардиолог, заместитель директора по лечебно-координационных работ ГУ "Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова" НАМН Украины Константин Руденко в рамках формата "Спроси у доктора", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Если человек ответственно относится к своему здоровью и убирает факторы риска из своей жизни (избыточный вес, повышенное давление, употребление алкоголя и табакокурение), то влияние этих манипуляций, такое же как и от хирургических операций. То есть человек может изменить свой образ жизни и это также положительно повлияет на его состояние здоровья, как бы повлияла операция", - отметил медик.

По его словам, вредные привычки являются причинами высокой смертности от сердечно-сосудистых болезней. И высокая динамика операций на сердце среди украинцев не изменится, пока нация не изменит свой образ жизни.

Напомним, сейчас существует распространенный миф о том, что табачный дым проходит через воду и поэтому становится безопасным. Кальян часто предлагают как менее вредную альтернативу сигаретам. Но это не правда.

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