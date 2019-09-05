Відмова від шкідливих звичок покращує роботу серця подібно до операції - медики
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Позитивний вплив на стан серця у разі відмови від шкідливих звичок дорівнює проведенню оперативного втручання. Про це повідомив лікар-кардіолог, заступник директора з лікувально-координаційної робіт ДУ "Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.Амосова"НАМН України Костянтин Руденко в рамках формату "Запитай у лікаря", передає УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Якщо людина відповідально ставиться до свого здоров’я і прибирає фактори ризику зі свого життя (надмірна вага, підвищений тиск, вживання алкоголю та тютюнопаління), то вплив цих маніпуляцій такий самий як і від хірургічних операцій. Тобто людина може змінити свій спосіб життя і це так само позитивно вплине на її стан здоров’я, як би вплинула операція", - зазначив медик.
За його словами, шкідливі звички є причинами високої смертності від серцево-судинних хвороб. І висока динаміка операцій на серці серед українців не зміниться, поки нація не змінить свого способу життя.
Нагадаємо, наразі існує поширений міф про те, що тютюновий дим проходить через воду і тому стає безпечнішим. Кальян часто пропонують як менш шкідливу альтернативу цигаркам. Але це не правда.