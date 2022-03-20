Отказ от Крыма и Донбасса: Зеленский назвал компромиссы, на которые Украина не может пойти в переговорах с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть "компромиссы", на которые Украина не может пойти в переговорах с президентом россии владимиром путиным. Это касается территориальной целостности, в частности недопустимого отказа от Крыма, Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил в интервью CNN, сообщает УНН.
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"Есть компромиссы, к которым мы не можем быть готовыми как независимое государство. Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ, они не встречали российских солдат букетом цветов, они встречали их с оружием в руках", - сказал Зеленский.
Детали
Зеленский заявил, что Россия "не может насильно заискивать перед гражданами другой страны".
"Нельзя силой заставить президента другой страны признать что угодно", - добавил он.
Дополнение
Глава Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что Financial Times опубликовал черновик, который демонстрирует запрос российской стороны - не более.
Ранее FT обнародовало статью, в которой говорится, что Украина и россия достигли значительного прогресса в работе над предыдущим мирным планом из 15 пунктов, который включает прекращение огня и вывод российских войск, если Киев объявит о нейтралитете и примет ограничения на свои вооруженные силы.