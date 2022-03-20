Відмова від Криму та Донбасу: Зеленський назвав компроміси, на які Україна не може піти у переговорах з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що є "компроміси", на які Україна не може піти у переговорах із президентом росії володимиром путіним. Це стосується територіальної цілісності, зокрема неприпустимої відмови від Криму, Донецької та Луганської областей. Про це він заявив в інтерв'ю CNN, повідомляє УНН.
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"Є компроміси, до яких ми не можемо бути готовими як незалежна держава. Жодних компромісів, пов'язаних із нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом, і про це говорив український народ, вони не зустрічали російських солдатів букетом квітів, вони зустрічали їх зі зброєю в руках", - сказав Зеленський.
Деталі
Зеленський заявив, що Росія "не може насильно підлещуватися перед громадянами іншої країни".
"Не можна силою змусити президента іншої країни визнати будь-що", - додав він.
Доповнення
Глава Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомляв, що Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони - не більше.
Раніше FT оприлюднило статтю, в якій ідеться, що Україна та росія досягли значного прогресу в роботі над попереднім мирним планом з 15 пунктів, який включає припинення вогню та виведення російських військ, якщо Київ оголосить про нейтралітет і ухвалить обмеження на свої збройні сили.