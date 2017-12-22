"Откаты" за регистрацию фальшивых лекарств достигают миллионов долларов - Кива
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Украине действует целая коррупционная структура, которая за большие деньги занимается регистрацией сомнительных препаратов с недоказанной эффективностью. Такое мнение в комментарии УНН высказал политик Илья Кива.
По его словам, все, что связано с фармакологией, - это "хорошо налаженая мафия, направленная на уничтожение людей".
"Это мафия внутри государства, и это нетронутая каста, которую никогда и никто не затрагивал", - заявил Кива.
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Он отметил, что коррупционные схемы с лекарствами в Украине со сменой руководителей уполномоченных госорганов никуда не исчезают.
"Ничего не меняется со сменой руководства по одной простой причине - у нас есть и депутаты, и министерство, а это - целая структура отлаженного механизма и изменение одного-двух человек ничего не меняет. Суммы финансовых потоков исчисляются десятками миллионов долларов в месяц", - уточнил политик.
При этом он добавил, что в цепочках регистрации сомнительных препаратов часто фигурируют посреднические (консалтинговые) компании.
"Это все одна хорошо отлаженная схема, цепочка из заработка коррупционных денег. Страшных денег, потому что все эти деньги направлены на уничтожение нации", - сказал Кива.
Напомним, по данным ОО "Медицинский контроль", количество фальсифицированных лекарств в Украине намного больше, чем отчитывается Гослекслужба.