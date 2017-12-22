"Відкати" за реєстрацію фальшивих ліків сягають мільйонів доларів - Ківа
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. В Україні діє ціла корупційна структура, яка за великі гроші займається реєстрацією сумнівних препаратів з недоведеною ефективністю. Таку думку у коментарі УНН висловив політик Ілля Ківа.
За його словами, все, що пов’язано з фармакологією, — це є "добре налагоджена мафія, спрямована на знищення людей".
"Це мафія всередині держави, і це недоторкана каста, яку ніколи і ніхто не чіпав”, - заявив Ківа.
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Він зазначив, що корупційні схеми з ліками в Україні зі зміною керівників уповноважених держорганів нікуди не зникають.
“Нічого не змінюється зі зміною керівництва з однієї простої причини — у нас є і депутати, і міністерство, а це — ціла структура налагодженого механізму, і зміна однієї-двох осіб нічого не змінює. Суми фінансових потоків обчислюються десятками мільйонів доларів в місяць”, - уточнив політик.
При цьому він додав, що в ланцюжках реєстрації сумнівних препаратів часто фігурують посередницькі (консалтингові) фірми.
“Це все одна добре налагоджена схема, ланцюжок із заробітку корупційних грошей. Страшних грошей, тому що всі ці гроші спрямовані на знищення нації”, - сказав Ківа.
Нагадаємо, за даними ГО "Медичний контроль", кількість фальсифікованих ліків в Україні набагато більша, ніж звітує Держлікслужба.