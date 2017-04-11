Видеотрансляции из Иерусалима в течение недели будут проходить в Facebook

Включения на странице Центра информации запланированы во все дни Страстной седмицы и на Пасху.

В частности, 14 апреля, в Страстную пятницу, ожидается трансляция крестного хода паломников из Украины по Via Dolorosa (Пути Скорби) со 100 иконами Богородицы (миссия “Господним путем в молитве за Украину”), а также встречи с Иерусалимским Патриархом Феофилом III.

15 апреля, в Великую субботу, будет транслироваться схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня.

Напомним, 15 апреля делегация УПЦ доставит Благодатный огонь в Киев. В 23.00 его будут раздавать верующим в Киево-Печерской Лавре.