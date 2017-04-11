Відеотрансляції з Єрусалима протягом тижня відбуватимуться у Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Відеотрансляції наживо з Храму Гробу Господнього в Єрусалимі відбуватимуться протягом Страсного тижня у Facebook, повідомляє УНН із посиланням на Центр інформації Української Православної Церкви.
Включення на сторінці Центру інформації заплановані в усі дні Страсного тижня і на Великдень.
Зокрема, 14 квітня, у Страсну п’ятницю, очікується трансляція хресної ходи паломників з України по Via Dolorosa (Дорозі Скорботи) зі 100 іконами Богородиці (місія “Господнім шляхом у молитві за Україну”), а також зустріч із Єрусалимським Патріархом Феофілом III.
15 квітня, у Велику суботу, транслюватиметься сходження Благодатного вогню у Храмі Гробу Господнього.
Нагадаємо, 15 квітня делегація УПЦ доставить Благодатний вогонь до Києва. О 23.00 його будуть роздавати вірянам у Києво-Печерській Лаврі.