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Состоялся съезд Оппозиционного блока

Киев • УНН

 • 4024 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В субботу, 15 декабря, прошел VIII съезд политической партии "Оппозиционный блок", передает УНН.

Состоялся съезд Оппозиционного блока

Глава "оппозиционного правительства" Борис Колесников призвал съезд партии сплотиться вокруг Александра Вилкула.

"У нас несколько задач. Первая - добиться мира. Вторая – дать людям зарплату на Родине. Путь Украины – это не путь вечной войны. Наш путь – это внеблоковое независимое государство", - в своем выступлении отметил Александр Вилкул.

На съезде отметили, что политсила готова участвовать в президентских и парламентских выборах. Кроме того, на съезде избирали нового председателя политсовета. Так, новым председателем политсовета "Оппоблока" был избран Борис Колесников. Также на VIII съезде "Оппоблока" было принято решение о внесении изменений в устав политической силы.

Народный депутат Украины, глава парламентской фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский во время своего выступления на съезде отметил: "Оппозиционный блок" представляет интересы избирателей всей Украины, а не только Юго-Востока. Мы были, есть и будем единственной идеологической оппозицией к действующей власти. И мы последовательно и принципиально отстаиваем наши ценности: выступаем против вступления Украины в НАТО, переписывания истории, героизации воинов УПА, дискриминации граждан по языковому принципу. Мы были первыми, кто поддержал Минские соглашения, делали и делаем все для восстановления мира в нашей стране".

Политик также заявил, что "Оппозиционный блок" - единственная политическая сила в стране, поддерживающая каноническое православие. И сообщил, что заявление о поддержке Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием внесено в итоговую резолюцию Съезда, которая также осудила попытки власти вмешаться во внутренние церковные дела

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