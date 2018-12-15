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Відбувся з'їзд Опозиційного блоку

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. У суботу, 15 грудня, відбувся VIII з'їзд політичної партії "Опозиційний блок", передає УНН.

Відбувся з'їзд Опозиційного блоку

Глава "опозиційного уряду" Борис Колесніков закликав з'їзд партії згуртуватися навколо Олександра Вілкула.

"У нас кілька завдань. Перша - домогтися миру. Друга - дати людям зарплату на Батьківщині. Шлях України - це не шлях вічної війни. Наш шлях - це позаблокова незалежна держава", - в своєму виступі зазначив Олександр Вілкул.

На з'їзді відзначили, що політсила готова брати участь в президентських і парламентських виборах. Крім того, на з'їзді обирали нового голови політради. Так, новим головою політради "Оппоблока" був обраний Борис Колесніков. Також на VIII з'їзді "Оппоблока" було прийнято рішення про внесення змін до статуту політичної сили.

Народний депутат України, голова парламентської фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський під час свого виступу на з'їзді зазначив: "Опозиційний блок" представляє інтереси виборців усієї України, а не тільки Південного Сходу. Ми були, є і будемо єдиною ідеологічною опозицією до діючої влади. І ми послідовно і принципово відстоюємо наші цінності: виступаємо проти вступу України в НАТО, переписування історії, героїзації воїнів УПА, дискримінації громадян за мовною ознакою. Ми були першими, хто підтримав Мінські угоди, робили і робимо все для відновлення миру в нашій країні ".

Політик також заявив, що "Опозиційний блок" - єдина політична сила в країні, яка підтримує канонічне православ'я. І повідомив, що заяву про підтримку Української православної церкви Московського патріархату на чолі з Блаженнішим митрополитом Онуфрієм внесено в підсумкову резолюцію З'їзду, яка також засудила спроби влади втрутитися у внутрішні церковні справи

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