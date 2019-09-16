Состоялась официальная церемония открытия украинско-американских учений "Rapid Trident-2019"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Сегодня, на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялась официальная церемония открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск “Rapid Trident-2019”, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
От украинской стороны соруководителями обучение назначены заместитель командующего — начальник управления подготовки оперативного командования “Запад” Сухопутных войск ВС Украины полковник Александр Жакун, от Вооруженных сил США — полковник Тимоти Кливленд.
В этом году к проведению обучения привлечено беспрецедентное количество военнослужащих — более 3500 человек из 14 стран мира. Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Крупнейшие иностранные контингенты — от армий США и Канады. Всего около 500 человек.
“Украина (более три тысячи человек) представлена военнослужащими одной из горно-штурмовых бригад Сухопутных войск ВС Украины военнослужащими ЛИТПОЛУКРБРИГА, оперативной группой гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, подразделениями РХБ защиты и оперативного обеспечения, батальонно-тактической группой МВД, в которую вошли военнослужащие НГУ, Госпогранслужбы, Нацполиции, ГСЧС, УГО, и ВСП ВС Украины”, — указано в сообщении.
Подавляющее большинство украинских военнослужащих имеют опыт участия в боевых действиях в районе проведения АТО/ООС на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в командно-штабной фазы учений привлекаются украинские армейцы из состава многонациональной литовско-польско-украинской бригады, которая была создана в 2014 году.
Как писал УНН, украинские морпехи примут участие в международных учениях “Platinum Eagle-2019” в Румынии.