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Українські морпіхи візьмуть участь у міжнародних навчаннях “Platinum Eagle-2019” у Румунії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Взвод українських морських піхотинців прибув до Румунії, де візьме участь у багатонаціональних навчаннях “Platinum Eagle-2019” (частина друга), які проводять у рамках заходів із підготовки військ (сил) “Ротаційні сили Чорноморського регіону”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міноборони України.

Навчання проходитимуть на полігоні “Бадабаг” і триватимуть з 10 по 20 вересня.

У “Platinum Eagle-2019” (частина друга) братимуть участь шість країн, а саме: Болгарія, Грузія, Молдова, Румунія, США та Україна. Загальна кількість учасників — близько 300 військовослужбовців.

Під час навчань передбачено проведення денних бойових стрільб із використанням стрілецької зброї, а також відпрацювання елементів маневрування та контратаки у складі багатонаціональної батальйонної тактичної групи.

Нагадаємо, перша фаза міжнародних маневрів проходила наприкінці лютого — початку березня поточного року в Румунії.

Як повідомляв УНН, військові моряки під час двосторонніх українсько-румунських навчань Riverine-2019 відпрацювали тактичні елементи за стандартами НАТО.

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