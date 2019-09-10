Українські морпіхи візьмуть участь у міжнародних навчаннях “Platinum Eagle-2019” у Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Взвод українських морських піхотинців прибув до Румунії, де візьме участь у багатонаціональних навчаннях “Platinum Eagle-2019” (частина друга), які проводять у рамках заходів із підготовки військ (сил) “Ротаційні сили Чорноморського регіону”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міноборони України.
Навчання проходитимуть на полігоні “Бадабаг” і триватимуть з 10 по 20 вересня.
У “Platinum Eagle-2019” (частина друга) братимуть участь шість країн, а саме: Болгарія, Грузія, Молдова, Румунія, США та Україна. Загальна кількість учасників — близько 300 військовослужбовців.
Під час навчань передбачено проведення денних бойових стрільб із використанням стрілецької зброї, а також відпрацювання елементів маневрування та контратаки у складі багатонаціональної батальйонної тактичної групи.
Нагадаємо, перша фаза міжнародних маневрів проходила наприкінці лютого — початку березня поточного року в Румунії.
Як повідомляв УНН, військові моряки під час двосторонніх українсько-румунських навчань Riverine-2019 відпрацювали тактичні елементи за стандартами НАТО.