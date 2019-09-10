Украинские морпехи примут участие в международных учениях "Platinum Eagle-2019" в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Взвод украинских морских пехотинцев прибыл в Румынию, где примет участие в многонациональных учениях “Platinum Eagle-2019” (часть вторая), которые проводят в рамках мероприятий по подготовке войск (сил) “Ротационные силы Черноморского региона”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны Украины.
Учения будут проходить на полигоне “Бадабаг” и продлятся с 10 по 20 сентября.
В “Platinum Eagle-2019” (часть вторая) будут участвовать шесть стран, а именно: Болгария, Грузия, Молдова, Румыния, США и Украины. Общее количество участников — около 300 военнослужащих.
Во время учений предусмотрено проведение дневных боевых стрельб с использованием стрелкового оружия, а также отработка элементов маневрирования и контратаки в составе многонациональной батальонной тактической группы.
Напомним, первая фаза международных маневров проходила в конце февраля — начале марта текущего года в Румынии.
Как сообщал УНН, военные моряки во время двусторонних украинского-румынских учений Riverine-2019 отработали тактические элементы по стандартам НАТО.