Расходы на нацбезопасность и оборону в Бюджете-2018 превысит 5% ВВП - Луценко

По ее словам, в проекте Госбюджета на 2018 год будет серьезно усилена национальная безопасность и оборона.

"Мы переходим уже в более чем 5% ВВП", - подчеркнула она.

Кроме того, существенные затраты предусмотрено на медицинскую реформу и, в частности, на сельскую медицину. "На улучшение инфраструктуры (интернет-покрытие, прокладка кабелей, дорожное покрытие) уже в 2017 году предусмотрено 4 млрд грн, эти средства перейдут на 2018 год, а всего нужно 17 мрлд грн", - отметила она.

И.Луценко отметила, что произошло осовременивание пенсий и, по закону о пенсионной реформе, предусмотрена индексация пенсий в соответствии с уровнем инфляции, а "на все это нужны средства".

К тому же, по ее словам, правительство пытается урегулировать вопрос стабилизации и неповышении тарифов на ЖКХ, "а это влечет за собой гарантии для малообеспеченных семей. На все это нужны средства".

В качестве доходов Госбюджета на 2018 года Ирина Луценко назвала около 7 млрд грн от тендера на покрытие 4G в Украине и поступления от приватизации, которая предполагается "очень серьезной". На следующей пленарной неделе Ирина Луценко ожидает, что правительство проработает поправки депутатов, что увеличивают расходную часть на более 10 млрд грн, и подаст документ для предварительного одобрения парламентом (специальная процедура первого чтения).

Напомним, И.Луценко не исключила, что рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса затянется.