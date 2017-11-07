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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 5918 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 67400 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 134407 просмотра

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109035 просмотра

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11 марта, 14:12 • 111353 просмотра

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Расходы на нацбезопасность и оборону в Бюджете-2018 превысит 5% ВВП - Луценко

Расходы на нацбезопасность и оборону в Бюджете-2018 превысит 5% ВВП - Луценко

Киев  •  УНН

 • 9391 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Основными расходными статьями в Государственном бюджете в 2018 году станут национальная безопасность и оборона и социальные гарантии государства. Об этом во вторник заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

По ее словам, в проекте Госбюджета на 2018 год будет серьезно усилена национальная безопасность и оборона.

"Мы переходим уже в более чем 5% ВВП", - подчеркнула она.

Кроме того, существенные затраты предусмотрено на медицинскую реформу и, в частности, на сельскую медицину. "На улучшение инфраструктуры (интернет-покрытие, прокладка кабелей, дорожное покрытие) уже в 2017 году предусмотрено 4 млрд грн, эти средства перейдут на 2018 год, а всего нужно 17 мрлд грн", - отметила она.

И.Луценко отметила, что произошло осовременивание пенсий и, по закону о пенсионной реформе, предусмотрена индексация пенсий в соответствии с уровнем инфляции, а "на все это нужны средства".

К тому же, по ее словам, правительство пытается урегулировать вопрос стабилизации и неповышении тарифов на ЖКХ, "а это влечет за собой гарантии для малообеспеченных семей. На все это нужны средства".

В качестве доходов Госбюджета на 2018 года Ирина Луценко назвала около 7 млрд грн от тендера на покрытие 4G в Украине и поступления от приватизации, которая предполагается "очень серьезной". На следующей пленарной неделе Ирина Луценко ожидает, что правительство проработает поправки депутатов, что увеличивают расходную часть на более 10 млрд грн, и подаст документ для предварительного одобрения парламентом (специальная процедура первого чтения).

Напомним, И.Луценко не исключила, что рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса затянется.

Украинские Национальные Новости

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