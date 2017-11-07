Видатки на нацбезпеку і оборону у Бюджеті-2018 перевищить 5% ВВП - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Основними витратними статтями у Державному бюджеті у 2018 році стануть національна безпека й оборона та соціальні гарантії держави. Про це у вівторок заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
За її словами, у проекті Держбюджету на 2018 рік буде серйозно посилено національну безпеку й оборону.
"Ми переходимо вже за більше ніж 5% ВВП", - наголосила вона.
Окрім того, суттєві витрати передбачено на медичну реформу і, зокрема, на сільську медицину. "На покращенні інфраструктури (інтернет-покриття, прокладка кабелів, дорожнє покриття) вже у 2017 році передбачено 4 млрд грн, ці кошти перейдуть на 2018 рік, а загалом потрібно 17 мрлд грн", - зазначила вона.
І.Луценко наголосила на тому, що відбулося осучаснення пенсій і, за законом про пенсійну реформу, передбачена індексація пенсій відповідно до рівня інфляції, а "на все це потрібні кошти".
До того ж, за її словами, уряд намагається врегулювати питання стабілізації і непідвищення тарифів на ЖКГ, "а це тягне за собою гарантії для малозабезпечених сімей. На все це потрібні кошти".
Як доходи Держбюджету на 2018 рік Ірина Луценко назвала близько 7 млрд грн від тендеру на покриття 4G в Україні та надходження від приватизації, яка передбачається "дуже серйозною". На наступному пленарному тижні Ірина Луценко очікує, що уряд опрацює правки депутатів, що збільшують видаткову частину на понад 10 млрд грн, і подасть документ для попереднього схвалення парламентом (спеціальна процедура першого читання).
Нагадаємо, І.Луценко не виключила, що розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу затягнеться.