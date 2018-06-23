От Запада к Востоку: АЧС зафиксировали сразу в Донецкой и Закарпатской областях

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. На территории охотничьего угодья Краснолиманского Гослесхоза Ямпольского лесничества Сиверского городского совета между с. Дроновка и с. Рудник (Бахмутский район Донецкой области) 19 июня было обнаружено 9 трупов диких свиней. При исследовании отобранных проб биоматериала было обнаружено ДНК вируса АЧС. Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передает УНН.

Также отмечается, что 17 июня труп дикой свиньи, зараженной АЧС, было обнаружено и в урочище "Китер" Иршавского УООР вблизи с. Хмельник (Иршавский район Закарпатской области).

"С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Как писал УНН, Россия считает Украину виновной в распространении АЧС в ЕС.

Заметим, что с начала года в Украине уже зарегистрировано около 60 новых вспышек этой болезни.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня темпы распространения АЧС в Украине практически не снижаются. Снижается только количество поголовья свиней, и растут убытки отечественных фермеров.

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