Від Заходу до Сходу: АЧС зафіксували одразу на Донеччині та на Закарпатті

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КИЇВ. 23 червня. УНН. На території мисливського угіддя Краснолиманського Держлісгоспу Ямпільського лісництва Сіверської міської ради між с. Дронівка і с. Рудник (Бахмутський район Донецької області) 19 червня було виявлено 9 трупів диких свиней. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу було виявлено ДНК вірусу АЧС. Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає УНН.

Також зазначається, що 17 червня труп дикої свині, зараженої АЧС, було виявлено і в урочищі “Китер” Іршавського УТМР поблизу с. Хмільник (Іршавський район Закарпатської області).

“З метою координації дій по локалізації та ліквідації спалахів АЧС проведено засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій, рішеннями яких затверджені плани по ліквідації АЧС”, — зауважили у Держпродспоживслужбі.

Як писав УНН, Росія вважає Україну винною в поширенні АЧС в ЄС.

Зауважимо, що з початку року в Україні вже було зареєстровано близько 60 нових спалахів цієї хвороби.

За словами нардепа Сергія Тригубенка, на сьогодні темпи поширення АЧС в Україні практично не знижуються. Знижується тільки кількість поголів’я свиней, і зростають збитки вітчизняних фермерів. 

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