От взрыва гранаты на территории военной части Кропивницкого погиб человек

Источник сообщает, что взрыв произошел на втором этаже в казарме полка. Взорвалась граната "Ф1".

В пресс-службе УГосЧС в Кировоградской области информацию подтвердили.

"Поступило сообщение о том, что в Кропивницком по адресу: ул. Орджоникидзе (Кавалерийская - ред.), 31, произошел взрыв. Это помещение учебно-методического центра безопасности жизнедеятельности Кировоградской области. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Они установили, что на втором этаже действительно произошел взрыв, но этот этаж находится в аренде 3-го полка спецназначения Министерства обороны Украины. Там произошел взрыв гранаты. В результате взрыва один человек погиб и три получили ранения. Расследованием случая будет заниматься министерство обороны, так как это помещение арендуется военными", - сообщила пресс-секретарь УГосЧС в Кировоградской области Виктория Крохмалюк.