Від вибуху гранати на території військової частини Кропивницького загинула людина
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ. 31 жовтня. УНН. На території військової частини В2136 у Кропивницькому стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула та три поранені. Про це кореспонденту УНН-Центр стало відомо з власних джерел.
Джерело повідомляє, що вибух стався на другому поверсі у казармі полку. Вибухнула граната “Ф1”.
У прес-службі УДСНС в Кіровоградській області інформацію підтвердили.
“Надійшло повідомлення про те, що в м.Кропивницький за адресою: вул. Орджонікідзе (Кавалерійська — ред.), 31, стався вибух. Це приміщення навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності Кіровоградської області. На місце події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи. Вони встановили, що на другому поверсі дійсно стався вибух, але цей поверх знаходиться в оренді 3-го полку спецпризначення міністерства оборони України. Там стався вибух гранати. Внаслідок вибуху одна особа загинула та три поранені. Розслідуванням випадку займатиметься міністерство оборони так як це приміщення орендується військовими”, — повідомила речниця УДСНС в Кіровоградській області Вікторія Крохмалюк.