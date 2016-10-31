Від вибуху гранати на території військової частини Кропивницького загинула людина

ukru
Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив
06:00 • 4948 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 30432 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 60255 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 74554 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 144135 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206068 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193161 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212964 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197336 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152895 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.7 м/с
80 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список

2 квітня, 20:46 • 8272 перегляди

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 5562 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 4694 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 6274 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 5314 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 4962 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 487342 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 322041 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 383909 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 496122 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126026 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185493 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128135 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162774 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185993 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Від вибуху гранати на території військової частини Кропивницького загинула людина

Від вибуху гранати на території військової частини Кропивницького загинула людина

Київ • УНН

 • 9533 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ. 31 жовтня. УНН. На території військової частини В2136 у Кропивницькому стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула та три поранені. Про це кореспонденту УНН-Центр стало відомо з власних джерел.

Джерело повідомляє, що вибух стався на другому поверсі у казармі полку. Вибухнула граната “Ф1”.

У прес-службі УДСНС в Кіровоградській області інформацію підтвердили.

“Надійшло повідомлення про те, що в м.Кропивницький за адресою: вул. Орджонікідзе (Кавалерійська — ред.), 31, стався вибух. Це приміщення навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності Кіровоградської області. На місце події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи. Вони встановили, що на другому поверсі дійсно стався вибух, але цей поверх знаходиться в оренді 3-го полку спецпризначення міністерства оборони України. Там стався вибух гранати. Внаслідок вибуху одна особа загинула та три поранені. Розслідуванням випадку займатиметься міністерство оборони так як це приміщення орендується військовими”, — повідомила речниця УДСНС в Кіровоградській області Вікторія Крохмалюк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НППодії
Bitcoin
$83,352.70
Золото
$3,154.30
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$39.75
Ethereum
$1,821.72