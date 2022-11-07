Пострадавших из-за войны детей стало больше: в Харьковской области ранен 16-летний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. По меньшей мере 1257 детей пострадали в результате полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, пишет УНН.
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"Более 1257 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 7 ноября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 430. Ранены – более 827", – говорится в сообщении.
Детали
В Офисе Генпрокурора сообщили, что в результате вражеского обстрела с. Веселое Харьковской области получил ранение 16–летний мальчик.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 420, Харьковской – 263, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 58, Днепропетровской – 31.
Из–за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2719 учебных заведений, 332 из них разрушены полностью.
Напомним
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