Російські загарбники викрали 34 дитини з окупованого села на Херсонщині

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"Російські загарбники продовжують примусову депортацію наших дітей з Херсонщини! Із села Преображенка Мирненської тергромади окупанти викрали 34 дитини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дітей вивезли до російського міста Анапа.

"Батькам обіцяли повернути дітей до кінця цього тижня, але потім знову продовжили час перебування ще на тиждень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

росія повідомила про тисячу незаконно вивезених з тимчасово зайнятого окупантами Маріуполя до російського Сибіру дітей.