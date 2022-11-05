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Російські загарбники викрали 34 дитини з окупованого села на Херсонщині

Російські загарбники викрали 34 дитини з окупованого села на Херсонщині

Київ • УНН

 • 308171 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Із села Преображенка Мирненської тергромади окупанти викрали 34 дитини. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич з посиланням на начальницю Мирненської селищної військової адміністрації Валентину Головату, передає УНН.

Цитата

"Російські загарбники продовжують примусову депортацію наших дітей з Херсонщини! Із села Преображенка Мирненської тергромади окупанти викрали 34 дитини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дітей вивезли до російського міста Анапа. 

"Батькам обіцяли повернути дітей до кінця цього тижня, але потім знову продовжили час перебування ще на тиждень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

росія повідомила про тисячу незаконно вивезених з тимчасово зайнятого окупантами Маріуполя до російського Сибіру дітей.

Українські Національні Новини

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