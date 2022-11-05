Російські загарбники викрали 34 дитини з окупованого села на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Із села Преображенка Мирненської тергромади окупанти викрали 34 дитини. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич з посиланням на начальницю Мирненської селищної військової адміністрації Валентину Головату, передає УНН.
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"Російські загарбники продовжують примусову депортацію наших дітей з Херсонщини! Із села Преображенка Мирненської тергромади окупанти викрали 34 дитини", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дітей вивезли до російського міста Анапа.
"Батькам обіцяли повернути дітей до кінця цього тижня, але потім знову продовжили час перебування ще на тиждень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
росія повідомила про тисячу незаконно вивезених з тимчасово зайнятого окупантами Маріуполя до російського Сибіру дітей.