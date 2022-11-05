Российские захватчики похитили 34 ребенка из оккупированного села в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Из села Преображенка Мирненской тергромады оккупанты похитили 34 ребенка. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич со ссылкой на начальницу Мирненской поселковой военной администрации Валентину Головату, передает УНН.
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"Российские захватчики продолжают принудительную депортацию наших детей из Херсона! Из села Преображенка Мирненской тергромады оккупанты похитили 34 ребенка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детей вывезли в российский город Анапа.
"Родителям обещали вернуть детей до конца этой недели, но затем снова продлили время пребывания еще на неделю", - говорится в сообщении.
Напомним
россия сообщила о тысяче незаконно вывезенных из временно занятого оккупантами Мариуполя в российскую Сибирь детей.