Российские захватчики похитили 34 ребенка из оккупированного села в Херсонской области

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"Российские захватчики продолжают принудительную депортацию наших детей из Херсона! Из села Преображенка Мирненской тергромады оккупанты похитили 34 ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детей вывезли в российский город Анапа.

"Родителям обещали вернуть детей до конца этой недели, но затем снова продлили время пребывания еще на неделю", - говорится в сообщении.

Напомним

россия сообщила о тысяче незаконно вывезенных из временно занятого оккупантами Мариуполя в российскую Сибирь детей.