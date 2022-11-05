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Российские захватчики похитили 34 ребенка из оккупированного села в Херсонской области

Российские захватчики похитили 34 ребенка из оккупированного села в Херсонской области

Киев • УНН

 • 308171 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Из села Преображенка Мирненской тергромады оккупанты похитили 34 ребенка. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич со ссылкой на начальницу Мирненской поселковой военной администрации Валентину Головату, передает УНН.

Цитата

"Российские захватчики продолжают принудительную депортацию наших детей из Херсона! Из села Преображенка Мирненской тергромады оккупанты похитили 34 ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детей вывезли в российский город Анапа. 

"Родителям обещали вернуть детей до конца этой недели, но затем снова продлили время пребывания еще на неделю", - говорится в сообщении.

Напомним 

россия сообщила о тысяче незаконно вывезенных из временно занятого оккупантами Мариуполя в российскую Сибирь детей.

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