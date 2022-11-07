Постраждалих через війну дітей стало більше: на Харківщині поранено 16-річного хлопця

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"Більше ніж 1257 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 7 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 430. Поранені – понад 827", – ідеться у повідомленні.

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В Офісі Генпрокурора повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу с. Веселе Харківської області дістав поранення 16–річний хлопець.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 420, Харківській – 263, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 58, Дніпропетровській – 31.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо

Із села Преображенка Мирненської тергромади окупанти викрали 34 дитини.