От рака скончалась актриса Кирсти Элли

Детали

О смерти актрисы сообщила ее семья.

“Мы с грустью сообщаем вам, что наша невероятная, любящая мать ушла из жизни”, — написали ее дети.

В заявлении семьи не уточняется, какая именно форма рака у нее была, но сказано, что он “был обнаружен лишь недавно”.

“Она была окружена своей ближайшей семьей и боролась с большой силой, оставляя нам уверенность в ее бесконечной радости жизни и любых приключениях, что ждут ее впереди”, — говорится в заявлении.

“Настолько же культовой, как и на экране, она была еще более удивительной матерью и бабушкой”.

Они также отметили ее “энергичность и страсть к жизни”.

“У меня из Кирсти были одни из самых особых отношений, которые я когда-либо имел. Я люблю тебя, Кирсти”, — написал актер Джон Траволта, который снимался вместе с ею в семейной комедии “Смотри, кто говорит”.

“Я знаю, что мы еще увидимся”.

Справка

Кирстен Луиз “Кирсти” Элли — американская актриса и комедиантка, наиболее известная по роли Ребекки Гов в ситкоме “Будем” (1987–1993), за которую она получила премии “Эмми” и “Золотой глобус”, а также по роли в ситкоме “Салон Вероники” (1997–2000). Она также известна по роли в фильме “Смотри, кто говорит” (1989) и его двух сиквелах.

Элли родилась 12 января 1951 года в городе Вичита, штат Канзас.

Элли дебютировала на экране в фильме “Звездный путь 2: Гнев Хана” (1982). После этого она появилась в таких картинах, как “Еще один шанс” (1983), “Охота на роботов” (1984) , “Север и Юг” (1985), “Огонь на поражение” (1988).

Элли добилась наибольшей популярности за роль в комедийном телесериале “Будем”, который принес ей премии “Золотой глобус” и “Эмми” в 1991 году. В 1994 году она выиграла еще одну “Эмми” за роль в телефильме “Мать Дэвида”. Сыграла главную роль в ситкоме “Салон Вероники” (1997–2000), за которую получила еще по одной номинации на “Эмми” и “Золотой глобус”.