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Від раку померла акторка Кірсті Еллі

Від раку померла акторка Кірсті Еллі

Київ • УНН

 • 2568727 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Від раку на 71-му році життя, померла Кірсті Еллі — американська акторка і комедіантка, найбільш відома за роллю Ребекки Гов в ситкомі “Будьмо”, пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Про смерть акторки повідомила її сім’я.

“Ми з сумом повідомляємо вам, що наша неймовірна, любляча мати пішла з життя”, — написали її діти.

У заяві сім’ї не уточнюється, яка саме форма раку у неї була, але сказано, що він “був виявлений лише нещодавно”.

“Вона була оточена своєю найближчою родиною і боролася з великою силою, залишаючи нам впевненість в її нескінченній радості життя і будь-яких пригодах, що чекають на неї попереду”, — йдеться в заяві.

“Настільки ж культовою, як і на екрані, вона була ще більш дивовижною матір’ю і бабусею”.

Вони також наголосили на її “енергійності і пристрасті до життя”.

“У мене з Кірсті були одні з найособливіших стосунків, які я коли-небудь мав. Я люблю тебе, Кірсті”, — написав актор Джон Траволта, який знімався разом з нею в сімейній комедії “Дивись, хто говорить”.

“Я знаю, що ми ще побачимося”.

Довідка

Кірстен Луїз “Кірсті” Еллі — американська акторка і комедіантка, найбільш відома за роллю Ребекки Гов в ситкомі “Будьмо” (1987–1993), за яку вона отримала премії “Еммі” і “Золотий глобус”, а також за роллю в ситкомі “Салон Вероніки” (1997–2000). Вона також відома за роллю у фільмі “Дивись, хто говорить” (1989) і його двох сиквелах.

Еллі народилася 12 січня 1951 року в місті Вічита, штат Канзас.

Еллі дебютувала на екрані у фільмі “Зоряний шлях 2: Гнів Хана” (1982). Після цього вона з’явилася в таких картинах, як “Ще один шанс” (1983), “Полювання на роботів” (1984), “Північ та Південь” (1985), “Вогонь на ураження” (1988).

Еллі домоглася найбільшої популярності за роль у комедійному телесеріалі “Будьмо”, який приніс їй премії “Золотий глобус” та “Еммі” в 1991 році. У 1994 році вона виграла ще одну “Еммі” за роль у телефільмі “Мати Девіда”. Зіграла головну роль в ситкомі “Салон Вероніки” (1997–2000), за яку отримала ще по одній номінації на “Еммі” і “Золотий глобус”.

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