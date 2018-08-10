От пожаров в Португалии пострадал уже 41 человек

"В результате пожара в Алгарве, по обновленной сегодня информации гражданской защиты, количество раненых возросло до 41 человека, один из которых находится в тяжелом состоянии (пожилая женщина, которая остается госпитализированой в Лиссабоне)", - говорится в сообщении.

При этом The Portugal News отмечает, что огонь взят под контроль, о чем сегодня сообщила представитель национального ведомства по гражданской защите Патриция Гаспар. При этом она добавила, что пожарные остаются в режиме ожидания, чтобы исключить любые повторные возгорания.

По ее словам, выгорело 27 тыс. гектаров по сравнению с 41 тыс. гектаров в 2003 году, когда в стране также были масштабные пожары. Указано, что огненная стихия в регионе нанесла не менее 10 млн евро убытков.

По данным полиции, в этом году задержали 19 поджигателей, что значительно меньше по сравнению с 53 арестами за аналогичный период прошлого года.

Напомним, природные пожары в Португалии начались в пятницу, 3 августа, в районе городка Моншики. Украинцев призвали не посещать охваченные пожарами районы Португалии.