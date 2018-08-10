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Від пожеж у Португалії постраждала вже 41 людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Кількість постраждалих внаслідок природних пожеж, які спалахнули в регіоні Алгарве на півдні Португалії у минулу п'ятницю, зросла до 41 людини. Про це з посиланням на дані національного відомства з цивільного захисту повідомляє Jornal de Noticias, передає УНН.

Від пожеж у Португалії постраждала вже 41 людина

"У результаті пожежі в Алгарве, за оновленою сьогодні інформацією цивільного захисту, кількість поранених зросла до 41 особи, одна з яких перебуває у важкому стані (літня жінка, яка залишається госпіталізованою в Лісабоні)", - йдеться у повідомленні.

При цьому The Portugal News зазначає, що вогонь взяли під контроль, про що сьогодні повідомила представниця національного відомства з цивільного захисту Патриція Гаспар. При цьому вона додала, що пожежні залишаються у режимі очікування, щоб виключити будь-які повторні загорання.

З її слів, вигоріло 27 тис. гектарів у порівнянні з 41 тис. гектарів у 2003 році, у якому також були масштабні пожежі. Вказано, що вогняна стихія у регіоні завдала щонайменше 10 млн євро збитків.

За даними поліції, цього року затримали 19 паліїв, що значно менше у порівнянні з 53 арештами за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, природні пожежі у Португалії почалися в п'ятницю, 3 серпня, у районі містечка Моншіке. Українців закликали не відвідувати охоплені пожежами райони Португалії.

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