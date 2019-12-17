От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Украине на предприятиях в местах лишения свободы производят широкий спектр продукции, в частности, швейные и обувные изделия, мебель, стройматериалы. Об этом сообщили УНН в Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в ответ на запрос.

"Предприятия ГУИС Украины производят широкий спектр продукции, а именно швейные и обувные изделия (форменная, специальная одежда, рабочая одежда, постельное белье, трикотажные изделия, обувь военная и специальная), мебель военная и специальная (кровати военные, кровати медицинские, шкафы и сейфы для хранения оружия, столы для чистки оружия, мебель для учебных заведений и т.п.)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ГУИС, на предприятиях в местах лишения свободы производят строительные материалы (блоки строительные, железобетонные изделия, двери, окна деревянные и металлопластиковые), башни наблюдательные, изделия для ограждения и ограничения доступа (секции ограждения, ворота, запорные устройства, проволока колючая, КСЗ "Егоза", малозаметное препятствие), моющие средства, хозяйственно-бытовые товары (веники, метлы, садово-огородный инвентарь), альтернативные виды топлива (брикеты и гранулы топливные) и прочее.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в Украине планируют сократить количество тюрем, ведь это дорого обходится бюджету.

Украинские Национальные Новости

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