От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы

"Предприятия ГУИС Украины производят широкий спектр продукции, а именно швейные и обувные изделия (форменная, специальная одежда, рабочая одежда, постельное белье, трикотажные изделия, обувь военная и специальная), мебель военная и специальная (кровати военные, кровати медицинские, шкафы и сейфы для хранения оружия, столы для чистки оружия, мебель для учебных заведений и т.п.)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ГУИС, на предприятиях в местах лишения свободы производят строительные материалы (блоки строительные, железобетонные изделия, двери, окна деревянные и металлопластиковые), башни наблюдательные, изделия для ограждения и ограничения доступа (секции ограждения, ворота, запорные устройства, проволока колючая, КСЗ "Егоза", малозаметное препятствие), моющие средства, хозяйственно-бытовые товары (веники, метлы, садово-огородный инвентарь), альтернативные виды топлива (брикеты и гранулы топливные) и прочее.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в Украине планируют сократить количество тюрем, ведь это дорого обходится бюджету.