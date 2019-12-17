Від постільної білизни до військових меблів: що виробляють у місцях позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Україні на підприємствах у місцях позбавлення волі виробляють широкий спектр продукції, зокрема, швейні та взуттєві вироби, меблі, будматеріали. Про це УНН повідомили у Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України у відповідь на запит.
"Підприємства ДКВС України виробляють широкий спектр продукції, а саме швейні та взуттєві вироби (формений, спеціальний одяг, робочий одяг, постільна білизна, трикотажні вироби, взуття військове та спеціальне), меблі військові та спеціальні (ліжка військові, ліжка медичні, шафи та сейфи для зберігання зброї, столи для чищення зброї, меблі для навчальних закладів тощо)", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, за інформацією ДКВС, на підприємствах у місцях позбавлення волі виробляють будівельні матеріали (блоки будівельні, залізобетонні вироби, двері, вікна дерев'яні та металопластикові), вежі спостережні, вироби для загорожі та обмеження доступу (секції огорожі, ворота, запірні пристрої, дріт колючий, КСЗ "Єгоза", малопомітна перешкода), миючі засоби, господарсько-побутові товари (віники, мітли, садово-городній інвентар), альтернативні види палива (брикети та гранули паливні) та інше.
Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що в Україні планують скоротити кількість в’язниць, адже це дорого коштує бюджету.