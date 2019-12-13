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У Мін’юсті хочуть скоротити кількість в’язниць в Україні

У Мін’юсті хочуть скоротити кількість в’язниць в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Україні планують скоротити кількість в’язниць, адже це дорого коштує бюджету. Про це заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1" Міністр юстиції України Денис Малюська, передає УНН.

"В’язниць у нас надто багато і це дорого коштує бюджету, щоб їх утримувати. Чимало в’язниць незаповнені навіть на половину. Відповідно до економії бюджетних коштів ми плануємо дійсно істотно скоротити мережу установ, де перебувають ув’язнені, і сконцентрувати фінансування на тих, які залишаться. Це дозволить підвищити стандарти і підвищити заробітну платню тих, хто там працює", - зазначив Малюська.

За його словами, інфраструктуру, яка залишиться, спробують продати або обміняти для отримання коштів.

Нагадаємо, в Україні у місцях відбування покарання перебуває майже 250 неповнолітніх засуджених, з яких 9 дівчат.

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