У Мін’юсті хочуть скоротити кількість в’язниць в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Україні планують скоротити кількість в’язниць, адже це дорого коштує бюджету. Про це заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1" Міністр юстиції України Денис Малюська, передає УНН.
"В’язниць у нас надто багато і це дорого коштує бюджету, щоб їх утримувати. Чимало в’язниць незаповнені навіть на половину. Відповідно до економії бюджетних коштів ми плануємо дійсно істотно скоротити мережу установ, де перебувають ув’язнені, і сконцентрувати фінансування на тих, які залишаться. Це дозволить підвищити стандарти і підвищити заробітну платню тих, хто там працює", - зазначив Малюська.
За його словами, інфраструктуру, яка залишиться, спробують продати або обміняти для отримання коштів.
Нагадаємо, в Україні у місцях відбування покарання перебуває майже 250 неповнолітніх засуджених, з яких 9 дівчат.