В Минюсте хотят сократить количество тюрем в Украине

"Тюрем у нас слишком много и это дорого обходится бюджету, чтобы их содержать. Много тюрем незаполненные даже на половину. Согласно экономии бюджетных средств мы планируем действительно существенно сократить сеть учреждений, где содержатся заключенные, и сконцентрировать финансирование на тех, которые останутся. Это позволит повысить стандарты и повысить заработную плату тех, кто там работает", - отметил Малюська.

По его словам, инфраструктуру, которая останется, попытаются продать или обменять для получения средств.

Напомним, в Украине в местах отбывания наказания находится почти 250 несовершеннолетних осужденных, из которых 9 девушек.



