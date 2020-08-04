С начала года от укусов змей в Украине пострадало 36 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. От началу 2020 года от укусов змей пострадали 36 человек, в том числе - шестеро детей. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Центре общественного здоровья.
"По данным территориальных медицинских учреждений и департаментов здравоохранения областных и Киевской городской государственной администрации, которые направляются в Центр, по состоянию на 27.07.2020 с начала года количество пострадавших от укусов змей составляет 36 человек, в том числе 6 детей до 17 лет. Наибольшее количество пострадавших от укусов змей зафиксировано в Житомирской области, за ней следуют Запорожская, Львовская и Донецкая области", - говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что за аналогичный период прошлого года от укусов змей пострадали 125 человек, из них 29 детей.
Сообщается, что в июне 2020 году количество пострадавших от укусов змей составила 15 человек, из них 4 ребенка, против соответственно 54 и 13 за аналогичный период прошлого года.
"Летальных случаев в 2019-2020 годах в результате укуса змей не зафиксировано. В 2020 году наблюдается уменьшение количества укусов змеями, на которое возможно повлияла организация противоэпидемических мероприятий на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19", - указано в ответе на запрос.
Напомним, во Львовской области двух людей покусали змеи.