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19 березня, 18:42 • 47782 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 101227 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101609 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117238 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123688 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120360 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156126 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124797 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123920 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На Львівщині двох людей покусали змії

На Львівщині двох людей покусали змії

Київ • УНН

 • 17330 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. У Львівській області двох людей покусали змії, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Як пише видання, 30 липня, близько 17:00, у Турківську ЦРЛ, у важкому стані із діагнозом: "укус змії у праву ногу", було госпіталізовано мешканку села Карпатське 1970 року народження. 

У той же день було зафіксовано ще один випадок укусу змії.

"30 липня, близько 20:20, у Бродівську ЦРЛ, в стані середнього ступеня важкості, із діагнозом: "укус змії в ногу", було госпіталізовано мешканця с. Бовдури 2002 року народження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині змія вкусила 6-річну дівчинку.

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