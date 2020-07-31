На Львівщині двох людей покусали змії

Як пише видання, 30 липня, близько 17:00, у Турківську ЦРЛ, у важкому стані із діагнозом: "укус змії у праву ногу", було госпіталізовано мешканку села Карпатське 1970 року народження.

У той же день було зафіксовано ще один випадок укусу змії.

"30 липня, близько 20:20, у Бродівську ЦРЛ, в стані середнього ступеня важкості, із діагнозом: "укус змії в ногу", було госпіталізовано мешканця с. Бовдури 2002 року народження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині змія вкусила 6-річну дівчинку.