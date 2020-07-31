Во Львовской области двух людей покусали змеи
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Во Львовской области двух человек покусали змеи, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание, 30 июля, около 17:00, в Турковскую ЦРБ в тяжелом состоянии с диагнозом: "укус змеи в правую ногу", было госпитализировано жительницу села Карпатское 1970 года рождения.
В тот же день было зафиксировано еще один случай укуса змеи.
"30 июля, около 20:20, в Бродовскую ЦРБ, в состоянии средней степени тяжести, с диагнозом: "укус змеи в ногу", было госпитализировано жителя с. Бовдуры 2002 года рождения", - говорится в сообщении.
Напомним, во Львовской области змея укусила 6-летнюю девочку.