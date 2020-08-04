Від початку року від укусів змій в Україні постраждало 36 людей

“За даними територіальних медичних закладів та департаментів охорони здоров’я обласних і Київської міської державної адміністрації, які надсилаються до Центру, станом на 27.07.2020 з початку року кількість постраждали від укусів змій становить 36 людей, у тому числі 6 дітей до 17 років. Найбільша кількість постраждалих осіб від укусів змій зафіксована у Житомирській області, за нею йдуть Запорізька, Львівська та Донецька області”, - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що за аналогічний період минулого року від укусів змій постраждало 125 осіб, з них 29 дітей.

Повідомляється, що у червні 2020 року кількість постраждалих осіб від укусів змій склала 15 осіб, з них 4 дитини, проти відповідно 54 і 13 за аналогічний період минулого року.

“Летальних випадків у 2019-2020 роках внаслідок укусу змій не зафіксовано. У 2020 році спостерігається зменшення кількості укусів зміями, на яке можливо вплинула організація протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19”, - вказано у відповіді на запит.

Нагадаємо, на Львівщині двох людей покусали змії.



