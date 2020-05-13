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С начала года более 8 тыс. младенцев получили загранпаспорта

Киев • УНН

 • 23027 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. С начала года в Украине 8 тыс. 831 ребенку в возрасте до 1 года выдали загранпаспорт. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ответ на запрос в Государственной миграционной службе Украины.

С начала года более 8 тыс. младенцев получили загранпаспорта

"Сообщаем, что за период с 1 января 2020 года до 7 мая 2020 года выдано паспортов гражданина для выезда за границу... 8 тыс. 831 шт. детям в возрасте до 1 года", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, в 2019 году загранпаспорт выдали 56 тысячам 591 ребенку.

Также напомним, в Киеве зафиксировали уменьшение населения в январе-феврале.

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