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У Києві зафіксували зменшення населення у січні-лютому - Держстат

У Києві зафіксували зменшення населення у січні-лютому - Держстат

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Чисельність наявного населення у Києві, за оцінкою, на 1 березня становила 2966996 осіб. Упродовж січня–лютого 2020 року чисельність населення зменшилась на 364 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління статистики у Києві.

Зменшення чисельності населення міста відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення на 271 та 93 особи відповідно, заявили в управлінні.

У січні–лютому 2020 р. кількість живонароджених збільшилась на 23 особи порівняно з відповідним періодом минулого року, і становила 5278 осіб. Найбільше народилося немовлят у Солом’янському районі – 709 осіб, найменше у Шевченківському – 398 осіб.

Кількість померлих у місті зменшилася з 5915 осіб у січні–лютому 2019р. до 5549 осіб у січні–лютому. У районному розрізі у чотирьох районах міста зафіксовано природне скорочення населення у січні–лютому 2020 – від 89 осіб у Оболонському районі до 641 особи у Шевченківському районі.

Структура причин смерті населення у січні–лютому порівняно з січнем–лютим 2019 року майже не змінилась: хвороби системи кровообігу складали 64,6% від загальної кількості померлих, 18,1% припадали на новоутворення, 4,5% – на хвороби органів травлення, 3,5% – на зовнішні причини смерті.

Нагадаємо, за минулий рік українців поменшало на чвертьмільйона.

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