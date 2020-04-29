В Киеве зафиксировали уменьшение населения в январе-феврале - Госстат

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Численность населения в Киеве, по оценке, на 1 марта составила 2966996 человек. В течение января-февраля 2020 года численность населения уменьшилась на 364 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой Главное управление статистики в Киеве.