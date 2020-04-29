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В Киеве зафиксировали уменьшение населения в январе-феврале - Госстат

В Киеве зафиксировали уменьшение населения в январе-феврале - Госстат

Киев  •  УНН

 • 24018 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Численность населения в Киеве, по оценке, на 1 марта составила 2966996 человек. В течение января-февраля 2020 года численность населения уменьшилась на 364 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой Главное управление статистики в Киеве.

Уменьшение численности населения города произошло за счет естественного и миграционного сокращения на 271 и 93 человека соответственно, заявили в управлении.

В январе-феврале 2020 года количество живорожденных увеличилось на 23 человека по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 5278 человек. Больше всего родилось младенцев в Соломенском районе - 709 человек, меньше всего в Шевченковском - 398 человек.

Количество умерших в городе уменьшилась с 5915 человек в январе-феврале 2019 года до 5549 человек в январе-феврале. В районном разрезе в четырех районах города зафиксировано естественное сокращение населения в январе-феврале 2020 года - с 89 человек в Оболонском районе до 641 человека в Шевченковском районе.

Структура причин смерти населения в январе-феврале по сравнению с январем-февралем 2019 года почти не изменилась: болезни системы кровообращения составляли 64,6% от общего количества умерших, 18,1% приходились на новообразования, 4,5% - болезни органов пищеварения, 3,5% - на внешние причины смерти.

Напомним, за прошлый год количество украинцев уменьшилось на чвертьмильйона.

Украинские Национальные Новости

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