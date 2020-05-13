Від початку року понад 8 тис. немовлят отримали закордонні паспорти

"Повідомляємо, що за період з 1 січня 2020 року до 7 травня 2020 року видано паспортів громадянина для виїзду за кордон... 8 тис. 831 шт. дітям віком до 1 року", - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, у 2019 році закордонний паспорт видали 56 тисяч 591 дитині.



Також нагадаємо, у Києві зафіксували зменшення населення у січні-лютому.



