Від початку року понад 8 тис. немовлят отримали закордонні паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Від початку року в Україні 8 тис. 831 дитині, віком до 1 року, видали закордонний паспорт. Про це кореспонденту УНН повідомили у відповідь на запит у Державній міграційній службі України.
"Повідомляємо, що за період з 1 січня 2020 року до 7 травня 2020 року видано паспортів громадянина для виїзду за кордон... 8 тис. 831 шт. дітям віком до 1 року", - йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, у 2019 році закордонний паспорт видали 56 тисяч 591 дитині.
Також нагадаємо, у Києві зафіксували зменшення населення у січні-лютому.