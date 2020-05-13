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Від початку року понад 8 тис. немовлят отримали закордонні паспорти

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Від початку року в Україні 8 тис. 831 дитині, віком до 1 року, видали закордонний паспорт. Про це кореспонденту УНН повідомили у відповідь на запит у Державній міграційній службі України.

Від початку року понад 8 тис. немовлят отримали закордонні паспорти

"Повідомляємо, що за період з 1 січня 2020 року до 7 травня 2020 року видано паспортів громадянина для виїзду за кордон... 8 тис. 831 шт. дітям віком до 1 року", - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, у 2019 році закордонний паспорт видали 56 тисяч 591 дитині.

Також нагадаємо, у Києві зафіксували зменшення населення у січні-лютому.

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