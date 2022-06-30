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С начала полномасштабного вторжения рф ООН оказала помощь более 9 млн украинцам

С начала полномасштабного вторжения рф ООН оказала помощь более 9 млн украинцам

Киев • УНН

 • 84117 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину миссия ООН оказала помощь более 9 миллионам украинцам в каждом регионе государства. Об этом во время брифинга заявила гуманитарный координатор ООН в Украине Оснат Лубрани, передает УНН.

Цитата

"С 24 февраля ООН и гуманитарные партнеры оказали помощь более 9 миллионам человек в каждом регионе Украины. Более 2 миллионов получили денежную помощь”, – сообщила спикер.

Детали

Она также отметила, что более 400 организаций оказывают гуманитарную помощь украинцам, из них – 200 украинских общественных организаций.

“Украинцы – самые первые спасатели, и они очень помогают друг другу. Я хочу поблагодарить частный сектор, местные и общественные организации, которые помогали нам в работе”, - добавила Лубрани.

Дополнение

Гуманитарная координатор ООН в Украине сообщила, что почти 16 миллионов украинцев сегодня нуждаются в гуманитарной помощи, более 5,3 миллионов стали беженцами в других странах.

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