С начала полномасштабного вторжения рф ООН оказала помощь более 9 млн украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину миссия ООН оказала помощь более 9 миллионам украинцам в каждом регионе государства. Об этом во время брифинга заявила гуманитарный координатор ООН в Украине Оснат Лубрани, передает УНН.
Цитата
"С 24 февраля ООН и гуманитарные партнеры оказали помощь более 9 миллионам человек в каждом регионе Украины. Более 2 миллионов получили денежную помощь”, – сообщила спикер.
Детали
Она также отметила, что более 400 организаций оказывают гуманитарную помощь украинцам, из них – 200 украинских общественных организаций.
“Украинцы – самые первые спасатели, и они очень помогают друг другу. Я хочу поблагодарить частный сектор, местные и общественные организации, которые помогали нам в работе”, - добавила Лубрани.
Дополнение
Гуманитарная координатор ООН в Украине сообщила, что почти 16 миллионов украинцев сегодня нуждаются в гуманитарной помощи, более 5,3 миллионов стали беженцами в других странах.