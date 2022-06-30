Майже 16 млн українців потребують гуманітарної допомоги, понад 5,3 млн стали біженцями - ООН

Цитата

“Майже 16 млн українців потребують гуманітарної допомоги – води, їжі, медичної допомоги, даху над головою та захисту. Це попередні цифри, які зараз переглядає ООН з нашими партнерами. Більшість з 6 мільйонів людей ще залишаються внутрішньо переміщеними особами. Близько 5 мільйонів людей повернулися, але вони розуміють, що, можливо, їм знову доведеться виїжджати. Більше 5,3 стали біженцями в інших країнах”, – зазначила Лубрані.

Деталі

За інформацією ООН, понад 5 тисяч українців було вбито під час повномасштабного вторгнення росії, ще понад 5 тисяч отримали поранення.

“Я не можу казати точні цифри стосовно лікарень, шкіл і будинків, які були зруйновані, але це тисячі будівель. Ми не маємо наразі точних цифр”, – додала координаторка.

Доповнення

Як повідомляв УНН, щонайменше 972 дитини постраждали через повномасштабне вторгнення рф в Україну, зокрема, як мінімум 631 поранена.