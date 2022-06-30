Почти 16 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, более 5,3 млн стали беженцами - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Почти 16 миллионов украинцев сегодня нуждаются в гуманитарной помощи, более 5,3 миллионов стали беженцами в других странах. Такие цифры на брифинге назвала гуманитарная координатор ООН в Украине Оснат Лубрани, передает УНН.
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“Почти 16 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи – воде, пище, медицинской помощи, крыше над головой и защите. Это предварительные цифры, которые сейчас пересматривается ООН с нашими партнерами. Большинство из 6 миллионов людей еще остаются внутри перемещенными лицами. Около 5 миллионов человек вернулись, но они понимают, что, возможно, им снова придется уезжать. Более 5,3 стали беженцами в других странах”, – отметила Лубрани.
Детали
По информации ООН, более 5 тысяч украинцев были убиты во время полномасштабного вторжения рф, еще более 5 тысяч получили ранения.
“Я не могу говорить точные цифры по больницам, школам и домам, которые были разрушены, но это тысячи зданий. У нас пока нет точных цифр”, – добавила координатор.
Дополнение
Как сообщал УНН, по меньшей мере 972 ребенка пострадали из-за полномасштабного вторжения рф в Украину, в частности, как минимум 631 ранено.