Від початку повномасштабного вторгнення росії ООН надала допомогу понад 9 млн українцям

Цитата

"З 24 лютого ООН та гуманітарні партнери надали допомогу більше ніж 9 мільйонам людей в кожному регіоні України. Більше ніж 2 мільйони отримали грошову допомогу”, – повідомила спікерка.

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Вона також зазначила, що понад 400 організацій надають гуманітарну допомогу українцям, з них – 200 українських громадських організацій.

“Українці – найперші рятівники, і вони дуже допомагають одне одному. Я хочу подякувати приватному сектору, місцевим та громадським організаціям, які допомагали нам в роботі”, - додала Лубрані.

Доповнення

Гуманітарна координаторка ООН в Україні повідомила, що майже 16 мільйонів українців на сьогодні потребують гуманітарної допомоги, понад 5,3 мільйонів стали біженцями в інших країнах.