С начала суток позиции ООС обстреляли 9 раз

"С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются , - сообщили в пресс-центре.



Как сообщал УНН, вчера в зоне ООС враг вел обстрелы из запрещенных минометов .