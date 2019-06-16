Від початку доби позиції ООС обстріляли 9 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Від початку доби ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Від початку доби ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - повідомили у прес-центрі.
Як повідомляв УНН, вчора у зоні ООС ворог вів обстріли із заборонених мінометів.