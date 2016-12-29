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От переохлаждения в Житомирской области погиб 56-летний мужчина

От переохлаждения в Житомирской области погиб 56-летний мужчина

Киев • УНН

 • 6722 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 29 декабря. УНН.  В Житомирской области 28 декабря в результате переохлаждения погиб 56-летний мужчина, житель с. Вьюнка Пулинского района. Об этом проинформировали в управлении гражданской защиты населения Житомирской ОГА, сообщает УНН.

"Как сообщили в райгосадминистрации, человек лежал на дороге возле села Подлесное. Очевидно, человек выпил лишнего, упал и замерз. Сейчас окончательные обстоятельства происшествия выясняются. Всего с начала года в области в результате общего переохлаждения организма погибли три человека, еще 30 человек были травмированы из-за обморожения и переохлаждения ", - сообщили в управлении ГЗН.

Напомним, как сообщал УНН, двое детей попали в больницу из-за переохлаждения в Донецкой области .

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