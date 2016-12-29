От переохлаждения в Житомирской области погиб 56-летний мужчина
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Житомирской области 28 декабря в результате переохлаждения погиб 56-летний мужчина, житель с. Вьюнка Пулинского района. Об этом проинформировали в управлении гражданской защиты населения Житомирской ОГА, сообщает УНН.
"Как сообщили в райгосадминистрации, человек лежал на дороге возле села Подлесное. Очевидно, человек выпил лишнего, упал и замерз. Сейчас окончательные обстоятельства происшествия выясняются. Всего с начала года в области в результате общего переохлаждения организма погибли три человека, еще 30 человек были травмированы из-за обморожения и переохлаждения ", - сообщили в управлении ГЗН.
Напомним, как сообщал УНН, двое детей попали в больницу из-за переохлаждения в Донецкой области .