Від переохолодження на Житомирщині загинув 56-річний чоловік
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Житомирщині 28 грудня внаслідок переохолодження загинув 56-річний чоловік, мешканець с. В’юнки Пулинського району. Про це проінформували в управлінні цивільного захисту населення Житомирської ОДА, повідомляє УНН.
“Як повідомили в райдержадміністрації, чоловік лежав на дорозі біля села Підлісне. Вочевидь, чоловік хильнув зайвого, упав й замерз. Наразі остаточні обставини події з’ясовуються. Всього з початку року в області внаслідок загального переохолодження організму загинуло троє людей, ще 30 осіб були травмовані через обмороження та переохолодження”, — повідомили в управлінні ЦЗН.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, двоє дітей потрапили до лікарні через переохолодження на Донеччині.