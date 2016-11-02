От отравления угарным газом на Прикарпатье погибли молодые люди

Сегодня в 8 часов. 25 мин. на пункт связи части 10 государственной пожарно-спасательной части Управления ГосЧС Украины в области (г. Долина) от диспетчера скорой медицинской помощи Долинской ЦРБ поступило сообщение о том, что в Тяпчем отравились угарным газом и скончались на месте двое молодых мужчин. Еще одного доставили в реанимационное отделение Калушской ЦРБ, где после оказания медицинской помощи он пришел в себя. Состояние пострадавшего удовлетворительное.